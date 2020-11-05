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Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Шампуни для волос La'dor Слабокислотный шампунь против перхоти La'dor Anti Dandruff Shampoo

Слабокислотный шампунь против перхоти La'dor Anti Dandruff Shampoo

Артикул: 228503
Слабокислотный шампунь против перхоти La'dor Anti Dandruff Shampoo
880 руб. 
1 140 руб. 

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Артикул: 228503
В наличии
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БрендLa'dor
Тип товараШампуни для волос
Тип средствашампунь для волос
Тип волоспротив перхоти
Полдля всех
Эффект от использованияочищающий, регулирующий, успокаивающий
Применениена влажные волосы нанести небольшое количество шампуня, равномерно распределить по всей длине волос, помассировать 1-2 минуты, смыть теплой водой
КоллекцияLador Anti Dandruff Shampoo
Страна бренда Южная Корея
Объем530 мл
Слабокислотный шампунь против перхоти Lador Anti Dandruff Shampoo мягко очищает и успокаивает чувствительную кожу головы, снимает зуд и раздражения. Обладает лечебным действием и эффективно борется с перхотью, а также предупреждает её повторной появление.


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Слабокислотный шампунь против перхоти La'dor Anti Dandruff Shampoo - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 880 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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