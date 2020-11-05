Освежающий крем с экстрактом исландского мха A'PIEU Moss Moisture Cream Fresh

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Apieu Moss Moisture Cream Fresh — это освежающий крем с экстрактом исландского мха. Он снимает усталость и стресс, обогащает кожу витаминами, оптимизирует гидробаланс и поддерживает нормальный уровень увлажнённости в течение всего дня.

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