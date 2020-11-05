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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица A'PIEU Маска-пленка для лица с экстрактом риса A'PIEU Sticky Sweet Rice Cake Pack

Маска-пленка для лица с экстрактом риса A'PIEU Sticky Sweet Rice Cake Pack

Артикул: 228440
Маска-пленка для лица с экстрактом риса A'PIEU Sticky Sweet Rice Cake Pack
600 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 228440
В наличии
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БрендA'PIEU
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска пленка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияомолаживающий, освежающий, осветляющий, отшелушивающий, очищающий, смягчающий, увлажняющий
Возрастной диапазонбез ограничений
КоллекцияAPIEU Sticky Sweet Rice Cake Pack
Применениенанесите маску на кожу лица, избегая области глаз и губ, удалите маску через 20 ~ 30 минут, после полного высыхания маски
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл80 г
Активные компонентыэкстракт риса
Эластичная маска-пленка эффективно очищает кожу от ороговевших частиц, выравнивает тон кожи, придает ей яркость и восстанавливает прозрачность, значительно улучшает текстуру кожи. Маска очищает кожу, не вызывая чувства сухости и шелушения кожи.


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Маска-пленка для лица с экстрактом риса A'PIEU Sticky Sweet Rice Cake Pack - этот товар вы можете купить по цене 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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