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Тинт для губ увлажняющий The Saem Saemmul Yum Yum Lip Syrup 04 Peach 10гр

Артикул: 227977
Тинт для губ увлажняющий The Saem Saemmul Yum Yum Lip Syrup 04 Peach 10гр
520 руб. 
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 227977
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для губ
Тип средстватинт для губ
Эффекттонирующий, ухаживающий, придающий блеск
Текстуралегкая
Группа оттенковкрасные и розовые
ТонThe Saem 04 Peach 04 Peach
КоллекцияThe Saem Saemmul Yum Yum Lip Syrup
Страна бренда Южная Корея
Увлажняющий тинт для губ содержит экстракт меда, экстракт лимона, витаминная формула. Тинт на 30% состоит из увлажняющих ингредиентов, способствует поддержанию гладкости и эластичности кожи. Придает коже яркий, насыщенный тон с влажным сиянием. В состав меда входит 15–20% воды, до 70% сахаров, а также протеины, аминокислоты, витамины С, D, ферменты, органические кислоты, минеральные соли калия, кальция, натрия, магния, железа, меди, кобальта, фосфора, серы, кремния, антибактериальные вещества, пыльца, воск, пигменты. Хорошо увлажняет, смягчает и питает кожу, стимулирует водно-солевой и жировой обмен в эпидермальных клетках, оказывает регенерирующее и очищающее действие, облегчая удаление ороговевших клеток.


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