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Главная Парфюмерия и косметика Декоративная косметика Макияж для лица The Saem Праймер для кожи с расширенными порами The Saem Saemmul Perfect Pore Primer 25мл

Праймер для кожи с расширенными порами The Saem Saemmul Perfect Pore Primer 25мл

Артикул: 227797
Праймер для кожи с расширенными порами The Saem Saemmul Perfect Pore Primer 25мл
690 руб. 
920 руб. 

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Артикул: 227797
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствабаза под макияж
Тип кожижирная, комбинированная
КоллекцияThe Saem Saemmul Perfect Pore
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл25 мл
Праймер выравнивает рельеф кожи и подготавливает её к последующему нанесению тонального или ББ крема! В составе праймера детская минеральная пудра, которая абсорбирует излишки кожного жира. Экстракт зеленого чая, а также масло чайного дерева очищают поры, оказывают антисептическое, противовоспалительное и антибактериальное действие, уничтожают микробов на поверхности кожи. Нежная легкая текстура праймера равномерно покрывает кожу лица, сглаживает неровности и расширенные поры, заполняет морщинки – поверхность кожи становится гладкой, тон ее также становится ровнее и светлее


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Праймер для кожи с расширенными порами The Saem Saemmul Perfect Pore Primer 25мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 690 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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