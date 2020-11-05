Мыло для умывания с экстрактом золота, муцина улитки, оливы The Saem Gold Snail Bar 100гр

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Очищающие средства для лица
|Тип средства
|мыло для лица
|Тип кожи
|все типы
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Эффект от использования
|очищающий, противовоспалительный, бактерицидный
|Коллекция
|The Saem Gold Snail Bar
|Применение
|намочить мыло водой, взбить пену и нанести на лицо, массажировать 1-2 минуты, затем тщательно умыться теплой водой, лицо промокнуть полотенцем
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|100 г
|Не содержит
|без спирта, без сульфатов, без парабенов
|Активные компоненты
|экстракт золота, экстракт муцина улитки, экстракт оливы
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