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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания The Saem Мыло для умывания с экстрактом золота, муцина улитки, оливы The Saem Gold Snail Bar 100гр

Мыло для умывания с экстрактом золота, муцина улитки, оливы The Saem Gold Snail Bar 100гр

Артикул: 227559
  • Мыло для умывания с экстрактом золота, муцина улитки, оливы The Saem Gold Snail Bar 100гр - фото 1
  • Мыло для умывания с экстрактом золота, муцина улитки, оливы The Saem Gold Snail Bar 100гр - фото 2
Мыло для умывания с экстрактом золота, муцина улитки, оливы The Saem Gold Snail Bar 100гр - фото 1
Мыло для умывания с экстрактом золота, муцина улитки, оливы The Saem Gold Snail Bar 100гр - фото 2
440 руб. 
580 руб. 

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Артикул: 227559
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствамыло для лица
Тип коживсе типы
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, противовоспалительный, бактерицидный
КоллекцияThe Saem Gold Snail Bar
Применениенамочить мыло водой, взбить пену и нанести на лицо, массажировать 1-2 минуты, затем тщательно умыться теплой водой, лицо промокнуть полотенцем
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 г
Не содержитбез спирта, без сульфатов, без парабенов
Активные компонентыэкстракт золота, экстракт муцина улитки, экстракт оливы
Мыло эффективно очищяет кожу от любых ежедневных зягрязнений, при этом питает кожу и способствует регенерации клеток кожи. Экстракт золота в составе имеет бактерицидное действие . Экстракт оливы - особенно питает, увлажняет, смягчет кожу. Экстракт муцина улитки - способствует регенерации клеток кожи, питает, восстанавливает уставшую и тусклую кожу, заживляет и обесцвечивает постакне


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Мыло для умывания с экстрактом золота, муцина улитки, оливы The Saem Gold Snail Bar 100гр – стоимость товара 440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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