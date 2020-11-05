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Душевая лейка Esko SCl1055 A

Артикул: 226449
Душевая лейка Esko SCl1055 A
1 350 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 226449
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEsko
Тип товараДушевая лейка
Диаметр лейки105 мм
Кол-во режимов лейки3
Водосберегающие лейкида
Переключение режимовповоротное
Вес, кг0.17
Высота, см24.2
Длина, см3
МатериалABS-пластик
Стильсовременный
Страна бренда Чехия
Формакруг
Цветхром
Ширина, см10.5
Изготовлена по европейским стандартам качества. Высокопрочное хром-никелевое покрытие защищает поверхность лейки от царапин и сколов.


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Самовывоз невозможен
Душевая лейка Esko SCl1055 A – стоимость товара 1350 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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