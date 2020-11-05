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Точечное средство против угрей The Saem See & Saw Pink Powder 16мл

Артикул: 225315
  • Точечное средство против угрей The Saem See & Saw Pink Powder 16мл - фото 1
  • Точечное средство против угрей The Saem See & Saw Pink Powder 16мл - фото 2
Точечное средство против угрей The Saem See & Saw Pink Powder 16мл - фото 1
Точечное средство против угрей The Saem See & Saw Pink Powder 16мл - фото 2
850 руб. 
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 225315
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БрендThe Saem
Тип товараСпециальное средство для лица
Тип средствасредство для лица
Тип кожипроблемная
Эффект от использованияуспокаивающий, оздоравливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem See & Saw Pink Powder
Применениепосле ночного ухода за кожей нанесите розовый порошок ватной палочкой на проблемные участки (перед использованием не взбалтывать). Смыть на следующее утро.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл16 мл
Активные компонентыгиалуроновая кислота, ниацинамид, экстракт эхинацеи, бамбука, портулака, чайного дерева
Состав наборасредство для лица, ватные палочки
Точечный уход состоящий из 2 слоев для интенсивного лечения проблемной кожи. Адсорбирует кожное сало и удаляет примеси из кожи, сделает кожу здоровой. Дает быстрый успокаивающий уход против прыщей во время сна.


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