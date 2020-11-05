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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры The Saem Тонер для чувствительной кожи The Saem Derma Plan Soothing Toner 155мл

Тонер для чувствительной кожи The Saem Derma Plan Soothing Toner 155мл

Артикул: 225287
  • Тонер для чувствительной кожи The Saem Derma Plan Soothing Toner 155мл - фото 1
  • Тонер для чувствительной кожи The Saem Derma Plan Soothing Toner 155мл - фото 2
Тонер для чувствительной кожи The Saem Derma Plan Soothing Toner 155мл - фото 1
Тонер для чувствительной кожи The Saem Derma Plan Soothing Toner 155мл - фото 2
1 900 руб. 
2 540 руб. 

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Артикул: 225287
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БрендThe Saem
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентызеленый комплекс, аллантоин, бета-глюкан
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Derma Plan Soothing Toner
Не содержитбез парабенов, без спирта, без сульфатов
Объем, мл155 мл
Полдля всех
Применениенаносить утром и/или вечером на чистую кожу мягкими круговыми движениями
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованиясмягчающий, успокаивающий
Средство содержит зеленый комплекс из 7 растений, обладающих успокаивающими свойствами, а также аллантоин и бета-глюкан. Рекомендовано для сверхчувствительной кожи. Тонер смягчает стимуляцию кожи и успокаивает её, быстро впитывается и дарит ощущение свежести. Эффективно восстанавливает сухую кожу, придает лицу здоровый и свежий цвет. Обладает регенерационными, увлажняющими, смягчающими и питательными свойствами. Надолго сохраняет влагу, контролирует и предотвращает появление признаков обезвоживания, защищает клетки от воздействия окружающей среды


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Тонер для чувствительной кожи The Saem Derma Plan Soothing Toner 155мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
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