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Тонер с экстрактом чайного дерева уменьшает проявление угревой сыпи, борется с воспаленными прыщами и гнойничками, очищает поры, предупреждает появление шрамов при акне. Средство эффективно очищает и тонизирует кожу, нормализует секрецию сальных желез, очищает и сужает поры.

Тонер для лица с экстрактом чайного дерева Secret Skin Tea Tree Relax Toner 250мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.