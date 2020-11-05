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Крем для проблемной кожи Ciracle Red Spot Cream 30мл

Артикул: 225094
Крем для проблемной кожи Ciracle Red Spot Cream 30мл
1 170 руб. 
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 225094
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БрендCiracle
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожипроблемная
Эффект от использованияпротивовоспалительный, осветляющий, отшелушивающий
Возрастной диапазонот 12
КоллекцияCiracle Red Spot Cream
Применениена предварительно очищенную и тонизированную кожу нанести небольшое количество крема и похлопывающими либо легкими массажными движениями распределить по всему лицу или на конкретные проблемные участки
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Активные компонентыоксид цинка, экстракт центеллы азиатской, ниацинамид
Red Spot Cream – это лечебный крем для проблемной кожи от южнокорейского бренда Ciracle, предназначенный для точечного применения. Данный крем обладает высоким заживляющим и антисептическим действием. Этот крем одобрен дерматологами и отлично подходит как для взрослой проблемной кожи, так и для подростковой. Регулярное использование крема поможет избавиться от кожных несовершенств и вернет лицу гладкость и здоровое сияние, без жирного блеска и воспалений.


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