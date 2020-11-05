Пады очищающие The Saem Derma Plan Peeling Toner Pad 130мл

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Диски с одной стороны рельефные, а с другой - гладкие. Рельефная сторона помогает отшелушивать омертвевшие клетки, разрушая между ними кератиновые связи, а гладкая сторона удаляет все загрязнения.

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