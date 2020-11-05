Мезороллер AYOUME Gold Roller - 0.5

Мезороллеры для лица и тела AYOUME Gold Roller – это современные косметические приборы, созданные корейскими косметологами компании MK Muyok для эффективной борьбы с несовершенствами кожи на всех частях тела. Мезотерапия это достаточно популярная косметическая процедура суть которой в том, что тончайшие иглы прокалывая кожу включают её дремлющие защитные функции и таким образом повышают микроциркуляцию крови в капилярах, стимулируют клетки кожи к быстрой регенерации и восстановлению, попутно увеличивая естественную выработку собственного Коллагена и Эластина. Иглы мезороллера имеют специальную лазерную заточку, которая даёт практически безболезненное прокалывание кожи, как порез хирургическим скальпелем или очень острой бритвой. Со временем вы почувствуете, что мезороллер затупился и тогда его придётся заменить. Мезороллер 0.5 мм – предназначен для использования на возрастной коже лица, шеи, зоны декольте и многих участков тела нуждающихся в коррекции.