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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Deoproce Маска-сыворотка для лица с экстрактом ласточкиного гнезда Deoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Swallow's Nest Aqua 25g

Маска-сыворотка для лица с экстрактом ласточкиного гнезда Deoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Swallow's Nest Aqua 25g

Артикул: 224729
  • Маска-сыворотка для лица с экстрактом ласточкиного гнезда Deoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Swallow's Nest Aqua 25g - фото 1
  • Маска-сыворотка для лица с экстрактом ласточкиного гнезда Deoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Swallow's Nest Aqua 25g - фото 2
Маска-сыворотка для лица с экстрактом ласточкиного гнезда Deoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Swallow's Nest Aqua 25g - фото 1
Маска-сыворотка для лица с экстрактом ласточкиного гнезда Deoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Swallow's Nest Aqua 25g - фото 2
90 руб. 
120 руб. 
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Артикул: 224729
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска-салфетка для лица
Тип коживозрастная
Эффект от использованияпитающий, омолаживающий, лифтинговый-эффект, очищающий, увлажняющий, омолаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Swallows Nest Aqua
Применениенанести сыворотку на очищенную кожу, затем наложить маску, разгладить по коже и оставить на 15-20 минут, после этого снять остатки маски, не смывать
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл25 г
Активные компонентыэкстракт ласточкина гнезда, экстракт алоэ
Маска -сыворотка включает в себя двух фазный уход. Первая фаза -интенсивная сыворотка с глубоко проникающим действием, наносится на очищенную кожу, похлопывающими движениями, до полного впитывания, Вторая фаза- тканевая маска, оказывает питательное, расслабляющее действие, дает коже отдохнуть, кожа приобретает насыщенный и здоровый цвет лица. В составе маски-сыворотки два активных компонента :Ласточкины гнезда, которые считаются одним из лучших омолаживающих средств, они богаты аминокислотами, минеральными веществами и микроэлементами, содержит фосфор, железо, кальций и, конечно же, йод. Еще одна важная составляющая ласточкиного гнезда это гормон, стимулирующий регенерацию и восстановление клеток, рост тканей и иммунитет. Экстракт Алое, обладает уникальными увлажняющими, успокаивающими и ранозаживляющими свойствами, оказывает лечебное действие на воспаленную, раздраженную кожу, а так же заживляет ожоги и защищает от ультрафиолетовых лучей, стимулирует регенерацию клеток. Алоэ просто незаменим для жирной кожи способствует предотвращению появления прыщей, угрей).


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Маска-сыворотка для лица с экстрактом ласточкиного гнезда Deoproce Lap Therapy Ampoule Mask Pack Swallow's Nest Aqua 25g – стоимость товара 90 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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