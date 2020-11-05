Маска-патч для кожи вокруг глаз с плацентой Placenta Firming Hydrogel Eye Patch 60шт

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|Бренд
|Berrisom
|Тип товара
|Кремы и маски для кожи вокруг глаз
|Тип средства
|патчи для области вокруг глаз
|Тип кожи
|сухая, чувствительная
|Эффект от использования
|питающий, разглаживающий, лифтинговый, противовоспалительный
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Berrisom Placenta Firming Hydrogel Eye Patch
|Применение
|после очищения и тонизирования нанесите маски-патчи на область вокруг глаз и/или носогубные складки, оставьте для воздействия на 15-20 минут, затем удалите их и мягко вбейте остатки эссенции в кожу подушечками пальцев
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|60 шт.
|Активные компоненты
|плацента, гиалуроновая кислота, аденозин, арбутин, коллаген, комплекс растительных экстрактов
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