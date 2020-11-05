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Маска тканевая для лица Peking Opera Mask Series - King 25мл

Артикул: 224704
  • Маска тканевая для лица Peking Opera Mask Series - King 25мл - фото 1
  • Маска тканевая для лица Peking Opera Mask Series - King 25мл - фото 2
Маска тканевая для лица Peking Opera Mask Series - King 25мл - фото 1
Маска тканевая для лица Peking Opera Mask Series - King 25мл - фото 2
160 руб. 
210 руб. 

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Артикул: 224704
В наличии
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БрендBerrisom
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска-салфетка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, матирующий, отбеливающий, противовоспалительный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияBerrisom Peking Opera Mask Series - King
Применениена очищенную и тонизированную кожу наложить маску и разгладить ее. Через 15-20 минут маску снять, а остатки средства вмассировать в кожу
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл25 мл
Активные компонентыкерамиды, ледниковая вода, экстракт жемчуга, арбутин
Рисунок нанесен только на одну сторону маски, поэтому совершенно безопасен для кожи. Нежнейший органический хлопок, из которого сделана маска, подходит даже для самой чувствительной кожи. Мягкое и плотное прилегание обеспечивает глубокое проникновение в кожу активных компонентов маски.


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Самовывоз невозможен
Маска тканевая для лица Peking Opera Mask Series - King 25мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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