Маска альгинатная с экстрактом жемчуга (пакет) Anskin Pearl Modeling Mask, Refill 1кг

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|альгинатная маска
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|увлажняющий, успокаивающий, выравнивающий, питающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Pearl Modeling Mask
|Применение
|перед использованием маски рекомендуется нанести на кожу ухаживающее средство (крем, сыворотку, эссенцию и т.д.) и дождаться его полного впитывания. При помощи мерной ложки и шпателя смешайте в однородную массу порошок и воду в пропорции 10:8 и сразу же наносите маску на лицо, оставив открытыми верхние веки и ноздри. Через 20-25 минут, когда масса полностью застынет, снимите образовавшуюся корочку одним движением снизу вверх
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|1000 г
|Не содержит
|без парабенов
|Активные компоненты
|жемчужная пудра
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