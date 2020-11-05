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Внешний аккумулятор HIPER SP12500 BLACK

Артикул: 223738
  • Внешний аккумулятор HIPER SP12500 BLACK - фото 1
  • Внешний аккумулятор HIPER SP12500 BLACK - фото 2
  • Внешний аккумулятор HIPER SP12500 BLACK - фото 3
Внешний аккумулятор HIPER SP12500 BLACK - фото 1
Внешний аккумулятор HIPER SP12500 BLACK - фото 2
Внешний аккумулятор HIPER SP12500 BLACK - фото 3
1 470 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 223738
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHiper
Тип товараВнешний аккумулятор
Емкость, mAh12500
Одновременная зарядка двух устройствда
Зарядка ноутбуковнет
Макс. выходной ток, А2.1
Переходник на Apple 30 pinнет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)нет
Переходник на micro USBесть
Индикатор зарядаесть
Цветчерный
Вес, г274
Размеры, мм65x147x22
Универсальный мобильный аккумулятор с емкостью 12500 мАч и двумя портами USB. В комплекте кабель USBmicro-USB для подзарядки мобильных устройств. Пластиковый корпус с не скользящей текстурой. Индикаторы зарядки.


Теги товара: Черные.


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Самовывоз невозможен
Внешний аккумулятор HIPER SP12500 BLACK - стоимость товара 1470 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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