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Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA)

Артикул: 223088
  • Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 1
  • Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 2
  • Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 3
  • Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 4
  • Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 5
  • Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 6
  • Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 7
  • Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 8
  • Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 9
  • Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 10
Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 1
Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 2
Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 3
Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 4
Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 5
Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 6
Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 7
Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 8
Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 9
Моноблок HP 200 G3 (3VA67EA) - фото 10
49 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 223088
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БрендHP
Тип товараМоноблок
Операционная системаWindows 10 Professional
Цветчерный
Разрешение экрана1920x1080
Беспроводные интерфейсыBluetooth, Wi-Fi
Поверхность экранаматовая
Оптический приводDVD-RW
Тип подсветки экранаLED
ПроцессорIntel
Модель процессораCore i3 8130U
Частота работы процессора, ГГц2.2
Тип видеокартывстроенная
Количество ядер процессора2
Тип оперативной памятиDDR4
Диагональ экрана, дюйм21.5
Частота оперативной памяти, МГц2133
Объем оперативной памяти, МБ8192
Максимальный объем оперативной памяти, МБ16000
Объем жесткого диска, ГБ128
Проводная сетьRJ45
Камера есть
Модемнет
Дополнительноклавиатура и мышь в комплекте
Размеры (ШxВxГ), мм490x390x204
Вес, кг5.39
Оснащенный стильным дисплеем с микрорамкой, HP 200 поможет освободить место на вашем столе. Предназначен для быстрого развертывания - просто распакуйте, установите, подключите и приступайте к работе.


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