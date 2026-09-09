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Характеристики
Тип товара
Машинки для стрижки волос
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221754
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Насадки: для стрижки волос, для стрижки бороды и усов, для стрижки волос на теле, для стрижки волос в зоне бикини, триммер ER-GN30 для стрижки волос в носу, Масленка для машинки, Щетка для чистки машинки
Максимальная длина стрижки
15
Минимальная длина стрижки
0,5
Насадка для филировки
да
Питание
от аккумулятора
Подставка для зарядки
да
Прорезиненные вставки
да
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
да
Страна производства
Япония
Стрижка бороды
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х5
Вес, г.
890
Описание товара Машинка для стрижки Panasonic ER-GY10CM520 черный (насадок в компл:4шт)
Машинка для стрижки Panasonic ER-GY10CM520 устройство от одного из лучших разработчиков. Технические характеристики машинки полностью соответствуют современному профессиональному аппарату. Минимальная длина волос при работе с моделью Panasonic ER-GY10CM520 составляет 0.5 миллиметра, а также есть функция влажной очистки и самозатачивающиеся ножи. Длина регулируется с помощью специальных насадок. В комплекте с самой машинкой вы найдете дополнительные насадки, отличающиеся между собой принципом работы. Правильно подобрав подходящий режим, вы можете использовать это устройство для работ любой сложности. В комплекте имеются специальные насадки для стрижки усов и бороды, а также волос на теле. Наличие аккумулятора главное преимущество машинки, которое делает его универсальным. Он способен поддерживать работу аппарата 50 минут. Комплектация предусматривает наличие специальной базы-зарядки.
Насадки: для стрижки волос, для стрижки бороды и усов, для стрижки волос на теле, для стрижки волос в зоне бикини, триммер ER-GN30 для стрижки волос в носу, Масленка для машинки, Щетка для чистки машинки
Максимальная длина стрижки
15
Минимальная длина стрижки
0,5
Насадка для филировки
да
Питание
от аккумулятора
Подставка для зарядки
да
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Прорезиненные вставки
да
Роторный двигатель
нет
Самозатачивающиеся лезвия
да
Страна производства
Япония
Стрижка бороды
да
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для стрижки Panasonic ER-GY10CM520 устройство от одного из лучших разработчиков. Технические характеристики машинки полностью соответствуют современному профессиональному аппарату. Минимальная длина волос при работе с моделью Panasonic ER-GY10CM520 составляет 0.5 миллиметра, а также есть функция влажной очистки и самозатачивающиеся ножи. Длина регулируется с помощью специальных насадок. В комплекте с самой машинкой вы найдете дополнительные насадки, отличающиеся между собой принципом работы. Правильно подобрав подходящий режим, вы можете использовать это устройство для работ любой сложности. В комплекте имеются специальные насадки для стрижки усов и бороды, а также волос на теле. Наличие аккумулятора главное преимущество машинки, которое делает его универсальным. Он способен поддерживать работу аппарата 50 минут. Комплектация предусматривает наличие специальной базы-зарядки.
Машинка для стрижки Panasonic ER-GY10CM520 черный (насадок в компл:4шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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