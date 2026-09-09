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Микроволновая печь BBK 20MWS-772M/S-M G 20л. 700Вт серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроволновая печь BBK 20MWS-772M/S-M G 20л. 700Вт серебристый

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Микроволновая Печь BBK 20MWS-772M/S-M G 20л. 700Вт серебристый - фото 1
Микроволновая Печь BBK 20MWS-772M/S-M G 20л. 700Вт серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20
Цвет
серебряный
Диаметр поворотного стола
245
Управление
механическое
Мощность микроволн
700
  • Микроволновая Печь BBK 20MWS-772M/S-M G 20л. 700Вт серебристый - фото 1
  • Микроволновая Печь BBK 20MWS-772M/S-M G 20л. 700Вт серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221676
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Страна производства
Китай
Объем
20
Цвет
серебряный
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
245
Управление
механическое
Мощность микроволн
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
10.8

Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWS-772M/S-M G 20л. 700Вт серебристый

Микроволновая печь 20MWS-772M/S-M – это легкое управление, мощность, вместительность. Дверца печи с зеркальной лицевой панелью и классические элементы управления позволяют разместить печь в интерьере любой кухни. В данной модели представлены только самые необходимые функции для быстрого приготовления и подогрева пищи: объем внутренней камеры 20 литров, таймер на 30 минут и максимальная мощность микроволнового излучения - 700 Вт. О завершении операции оповестит звуковой сигнал.

Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 20MWS-772M/S-M G 20л. 700Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Страна производства
Китай
Объем
20
Цвет
серебряный
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
245
Управление
механическое
Мощность микроволн
700
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь 20MWS-772M/S-M – это легкое управление, мощность, вместительность. Дверца печи с зеркальной лицевой панелью и классические элементы управления позволяют разместить печь в интерьере любой кухни. В данной модели представлены только самые необходимые функции для быстрого приготовления и подогрева пищи: объем внутренней камеры 20 литров, таймер на 30 минут и максимальная мощность микроволнового излучения - 700 Вт. О завершении операции оповестит звуковой сигнал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь BBK 20MWS-772M/S-M G 20л. 700Вт серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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