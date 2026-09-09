Микроволновая печь BBK 20MWS-772M/S-M G 20л. 700Вт серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20
Цвет
серебряный
Диаметр поворотного стола
245
Управление
механическое
Мощность микроволн
700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221676
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Страна производства
Китай
Объем
20
Цвет
серебряный
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
245
Управление
механическое
Мощность микроволн
700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
10.8
Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWS-772M/S-M G 20л. 700Вт серебристый
Микроволновая печь 20MWS-772M/S-M – это легкое управление, мощность, вместительность. Дверца печи с зеркальной лицевой панелью и классические элементы управления позволяют разместить печь в интерьере любой кухни. В данной модели представлены только самые необходимые функции для быстрого приготовления и подогрева пищи: объем внутренней камеры 20 литров, таймер на 30 минут и максимальная мощность микроволнового излучения - 700 Вт. О завершении операции оповестит звуковой сигнал.
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Теги товара: с механическим управлением, 20 л, 700 Вт, маленькие, для офиса
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Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Страна производства
Китай
Объем
20
Цвет
серебряный
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
245
Управление
механическое
Мощность микроволн
700
Страна производитель
Китай
Микроволновая печь 20MWS-772M/S-M – это легкое управление, мощность, вместительность. Дверца печи с зеркальной лицевой панелью и классические элементы управления позволяют разместить печь в интерьере любой кухни. В данной модели представлены только самые необходимые функции для быстрого приготовления и подогрева пищи: объем внутренней камеры 20 литров, таймер на 30 минут и максимальная мощность микроволнового излучения - 700 Вт. О завершении операции оповестит звуковой сигнал.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Теги товара: с механическим управлением, 20 л, 700 Вт, маленькие, для офиса
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Теги товара: с механическим управлением, 20 л, 700 Вт, маленькие, для офиса
Микроволновая печь BBK 20MWS-772M/S-M G 20л. 700Вт серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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