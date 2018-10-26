Bruce Springsteen - Human Touch (0889854601416) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
HUMAN TOUCH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 185050
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
HUMAN TOUCH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bruce Springsteen - Human Touch (0889854601416) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Human Touch
|6:27
|A2
|Soul Driver
|4:35
|A3
|57 Channels (And Nothin' On)
|2:25
|B1
|Cross My Heart
|3:45
|B2
|Gloria's Eyes
|3:42
|B3
|With Every Wish
|4:35
|B4
|Roll Of The Dice
|4:14
|C1
|Real World
|5:23
|C2
|All Or Nothin' At All
|3:19
|C3
|Man's Job
|4:33
|D1
|I Wish I Were Blind
|4:45
|D2
|The Long Goodbye
|3:26
|D3
|Real Man
|4:28
|D4
|Pony Boy
|2:11
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
8.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
26.10.2018
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
HUMAN TOUCH
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
Нет
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Human Touch
|6:27
|A2
|Soul Driver
|4:35
|A3
|57 Channels (And Nothin' On)
|2:25
|B1
|Cross My Heart
|3:45
|B2
|Gloria's Eyes
|3:42
|B3
|With Every Wish
|4:35
|B4
|Roll Of The Dice
|4:14
|C1
|Real World
|5:23
|C2
|All Or Nothin' At All
|3:19
|C3
|Man's Job
|4:33
|D1
|I Wish I Were Blind
|4:45
|D2
|The Long Goodbye
|3:26
|D3
|Real Man
|4:28
|D4
|Pony Boy
|2:11
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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