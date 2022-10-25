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Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный

1 Отзывы
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Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный - фото 1
Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный - фото 2
Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный - фото 3
Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный - фото 4
Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный - фото 5
Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный - фото 6
Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
  • Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный - фото 1
  • Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный - фото 2
  • Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный - фото 3
  • Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный - фото 4
  • Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный - фото 5
  • Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный - фото 6
  • Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 164245
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
58

Описание товара Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный

Автомобильное зарядное устройство соединяет сотовый телефон с гнездом автомобильного прикуривателя, что позволяет заряжать батарею Вашего устройства прямо в автомобиле.

Отзывы о товаре Автомобильное зар./устр. Buro XCJ-048-EM-2A 2A универсальное кабель microUSB черный

25.10.2022
Люба

Достоинства:
Удобная

Комментарий:
Неплохая зарядка, собрана качественно, очень удобная, в прикуриватель хорошо вставляется и также хорошо извлекается, не болтается. Телефон заряжает по времени примерно также, как и дома от розетки



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Автомобильное зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильное зарядное устройство соединяет сотовый телефон с гнездом автомобильного прикуривателя, что позволяет заряжать батарею Вашего устройства прямо в автомобиле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.10.2022
Люба

Достоинства:
Удобная

Комментарий:
Неплохая зарядка, собрана качественно, очень удобная, в прикуриватель хорошо вставляется и также хорошо извлекается, не болтается. Телефон заряжает по времени примерно также, как и дома от розетки


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