Jimi Hendrix - South Saturn Delta (0886978576019) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб.
В наличии
Код товара: 152870
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jimi Hendrix - South Saturn Delta (0886978576019) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Look Over Yonder
|3:25
|A2
|Little Wing (Angel)
|2:44
|A3
|Here He Comes (Lover Man)
|6:33
|A4
|South Saturn Delta
|4:07
|B1
|Power Of Soul
|5:20
|B2
|Message To The Universe (Message To Love)
|6:18
|B3
|Tax Free
|4:56
|C1
|All Along The Watchtower
|4:01
|C2
|The Stars That Play With Laughing Sam's Dice
|4:21
|C3
|Midnight
|5:32
|C4
|Sweet Angel (Angel)
|3:55
|D1
|Bleeding Heart (Peoples, Peoples, Peoples)
|3:15
|D2
|Pali Gap
|5:08
|D3
|Drifter's Escape
|3:05
|D4
|Midnight Lightning
|3:07
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Look Over Yonder
|3:25
|A2
|Little Wing (Angel)
|2:44
|A3
|Here He Comes (Lover Man)
|6:33
|A4
|South Saturn Delta
|4:07
|B1
|Power Of Soul
|5:20
|B2
|Message To The Universe (Message To Love)
|6:18
|B3
|Tax Free
|4:56
|C1
|All Along The Watchtower
|4:01
|C2
|The Stars That Play With Laughing Sam's Dice
|4:21
|C3
|Midnight
|5:32
|C4
|Sweet Angel (Angel)
|3:55
|D1
|Bleeding Heart (Peoples, Peoples, Peoples)
|3:15
|D2
|Pali Gap
|5:08
|D3
|Drifter's Escape
|3:05
|D4
|Midnight Lightning
|3:07
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Купить Jimi Hendrix - South Saturn Delta (0886978576019) виниловая пластинка - по цене 3510 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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