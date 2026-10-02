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Presley, Elvis, Elvis Is Back! (Yellow Vinyl) (5060348582700) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Presley, Elvis, Elvis Is Back! (Yellow Vinyl) (5060348582700) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Presley, Elvis, Elvis Is Back! (Yellow Vinyl) (barcode 5060348582700) - фото 1
Виниловая пластинка Presley, Elvis, Elvis Is Back! (Yellow Vinyl) (barcode 5060348582700) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Presley, Elvis, Elvis Is Back! (Yellow Vinyl) (barcode 5060348582700) - фото 1
  • Виниловая пластинка Presley, Elvis, Elvis Is Back! (Yellow Vinyl) (barcode 5060348582700) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387995
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Presley, Elvis, Elvis Is Back! (Yellow Vinyl) (5060348582700) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PRESLEY, ELVIS
filter_none Товар входит в коллекцию PRESLEY, ELVIS

Коллекция PRESLEY, ELVIS


Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Presley, Elvis, Elvis Is Back! (Yellow Vinyl) (5060348582700) виниловая пластинка

Track List

A1Make Me Know It2:02
A2Fever3:34
A3The Girl Of My Best Friend2:23
A4I Will Be Home Again2:36
A5Dirty, Dirty Feeling1:36
A6The Thrill Of Your Love3:03
B1Soldier Boy3:08
B2Such A Night3:02
B3It Feels So Right2:11
B4The Girl Next Door Went A’Walking2:14
B5Like A Baby2:42
B6Reconsider Baby3:42

Отзывы о товаре Presley, Elvis, Elvis Is Back! (Yellow Vinyl) (5060348582700) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Make Me Know It2:02
A2Fever3:34
A3The Girl Of My Best Friend2:23
A4I Will Be Home Again2:36
A5Dirty, Dirty Feeling1:36
A6The Thrill Of Your Love3:03
B1Soldier Boy3:08
B2Such A Night3:02
B3It Feels So Right2:11
B4The Girl Next Door Went A’Walking2:14
B5Like A Baby2:42
B6Reconsider Baby3:42
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Presley, Elvis, Elvis Is Back! (Yellow Vinyl) (5060348582700) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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