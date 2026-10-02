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Brubeck, Dave / Quartet, Time Further Out (Green Vinyl) (5060348582571) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brubeck, Dave / Quartet, Time Further Out (Green Vinyl) (5060348582571) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Brubeck, Dave / Quartet, Time Further Out (Green Vinyl) (barcode 5060348582571)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387368
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Brubeck, Dave / Quartet, Time Further Out (Green Vinyl) (5060348582571) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BRUBECK, DAVE / QUARTET
filter_none Товар входит в коллекцию BRUBECK, DAVE / QUARTET

Коллекция BRUBECK, DAVE / QUARTET


Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brubeck, Dave / Quartet, Time Further Out (Green Vinyl) (5060348582571) виниловая пластинка

Track List

A1It's A Raggy Waltz5:15
A2Bluette5:23
A3Charles Matthew Hallelujah2:52
A4Far More Blue4:38
B1Far More Drums4:00
B2Maori Blues3:55
B3Unsquare Dance2:02
B4Bru's Boogie Woogie2:26
B5Blue Shadows In The Street6:33

Отзывы о товаре Brubeck, Dave / Quartet, Time Further Out (Green Vinyl) (5060348582571) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1It's A Raggy Waltz5:15
A2Bluette5:23
A3Charles Matthew Hallelujah2:52
A4Far More Blue4:38
B1Far More Drums4:00
B2Maori Blues3:55
B3Unsquare Dance2:02
B4Bru's Boogie Woogie2:26
B5Blue Shadows In The Street6:33
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brubeck, Dave / Quartet, Time Further Out (Green Vinyl) (5060348582571) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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