Jimi Hendrix - Rainbow Bridge (Original Motion Picture Sound Track) (0888430964211) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб.
В наличии
Код товара: 98942
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jimi Hendrix - Rainbow Bridge (Original Motion Picture Sound Track) (0888430964211) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Dolly Dagger
|4:44
|A2
|Earth Blues
|4:21
|A3
|Pali Gap
|5:08
|A4
|Room Full Of Mirrors
|3:21
|A5
|Star Spangled Banner
|4:12
|B1
|Look Over Yonder
|3:25
|B2
|Hear My Train A Comin'
|11:15
|B3
|Hey Baby (New Rising Sun)
|6:05
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Dolly Dagger
|4:44
|A2
|Earth Blues
|4:21
|A3
|Pali Gap
|5:08
|A4
|Room Full Of Mirrors
|3:21
|A5
|Star Spangled Banner
|4:12
|B1
|Look Over Yonder
|3:25
|B2
|Hear My Train A Comin'
|11:15
|B3
|Hey Baby (New Rising Sun)
|6:05
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Jimi Hendrix - Rainbow Bridge (Original Motion Picture Sound Track) (0888430964211) виниловая пластинка - по цене 2660 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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