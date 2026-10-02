Holiday, Billie, Lady Sings The Blues (5060348582427) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 387668
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Загружаем...
3 400 руб.
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Коллекция HOLIDAY, BILLIE
Коллекция HOLIDAY, BILLIE
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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Holiday, Billie, Lady Sings The Blues (5060348582427) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Lady Sings The Blues
|A2
|Trav'lin Light
|A3
|I Must Have That Man
|A4
|Some Other Spring
|A5
|Strange Fruit
|A6
|No Good Man
|B1
|God Bless The Child
|B2
|Good Morning Heartache
|B3
|Love Me Or Leave Me
|B4
|Too Marvelous For Words
|B5
|Willow Weep For Me
|B6
|I Thought About You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Lady Sings The Blues
|A2
|Trav'lin Light
|A3
|I Must Have That Man
|A4
|Some Other Spring
|A5
|Strange Fruit
|A6
|No Good Man
|B1
|God Bless The Child
|B2
|Good Morning Heartache
|B3
|Love Me Or Leave Me
|B4
|Too Marvelous For Words
|B5
|Willow Weep For Me
|B6
|I Thought About You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Holiday, Billie, Lady Sings The Blues (5060348582427) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Holiday, Billie, Lady Sings The Blues (5060348582427) виниловая пластинка