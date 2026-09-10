Billie Holiday - Platinum Collection (5060403742414) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Billie Holiday - Platinum Collection (5060403742414) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lady Sings the Blues, That Ole Devil Called Love, All of Me, I've Got My Love to Keep Me Warm, Good Morning Heartache, Body and Soul, These Foolish Things, God Bless the Child, You Go to My Head, Blue Moon, The Very Thought of You, Autumn in New York, Fine and Mellow, What a Little Moonlight Can Do, Solitude, I Can't Give You Anything But Love, The Blues Are Brewin', All or Nothing at All, All of You, I'm a Fool to Want You, Lover Man (Oh Where Can You Be?), Stormy Weather, Easy Living, Love Me or Leave Me, I Loves You Porgy, It Had to Be You, One for My Baby (And One More for the Road), The Way You Look Tonight, Strange Fruit, A Fine Romance, Pennies from Heaven, Summertime, My Man, When You're Smiling (The Whole World Smiles with You), Ain't Nobody Business If I Do, Carelessly, Gloomy Sunday, I Cried for You, Can't HeDat Man, The Man I Love, Trav Lin Light, I'll Be Seeing You
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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