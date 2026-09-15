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Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка

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Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка - фото 1
Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка - фото 2
Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка - фото 3
Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка - фото 4
Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка - фото 5
Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка - фото 6
Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Till We Have Faces
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка - фото 3
  • Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка - фото 4
  • Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка - фото 5
  • Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка - фото 6
  • Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676073
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588702013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Till We Have Faces
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
What s my name, Rio connection, Matilda smith-williams home for the aged, Let me count the ways, A doll that s made in japan, Duel, Myopia, Taking the easy way out, The gulf
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка

Переиздание на виниле Till We Have Faces — восьмого студийного альбома культового прог-рок-гитариста и экс-участника Genesis Стива Хэкетта, первоначально выпущенного в 1984 году.. Альбом, записанный в Бразилии и Великобритании, сочетает в себе рок и этнику, с использованием маримбы, этрусской гитары и группы бразильских перкуссионистов. К Стиву также присоединились давний соратник Ник Магнус и барабанщик Marillion Ян Мосли. Альбом впервые доступен на виниле. Он был специально ремастирован для этого формата.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588702013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Hackett
Альбом (сингл)
Till We Have Faces
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
What s my name, Rio connection, Matilda smith-williams home for the aged, Let me count the ways, A doll that s made in japan, Duel, Myopia, Taking the easy way out, The gulf
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание на виниле Till We Have Faces — восьмого студийного альбома культового прог-рок-гитариста и экс-участника Genesis Стива Хэкетта, первоначально выпущенного в 1984 году.. Альбом, записанный в Бразилии и Великобритании, сочетает в себе рок и этнику, с использованием маримбы, этрусской гитары и группы бразильских перкуссионистов. К Стиву также присоединились давний соратник Ник Магнус и барабанщик Marillion Ян Мосли. Альбом впервые доступен на виниле. Он был специально ремастирован для этого формата.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steve Hackett - Till We Have Faces (0196588702013) виниловая пластинка – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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