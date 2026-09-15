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Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка

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Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - фото 1
Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - фото 2
Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - фото 3
Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - фото 4
Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - фото 5
Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - фото 6
Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - фото 7
Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
The Millennium Bell
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - фото 1
  • Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - фото 2
  • Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - фото 3
  • Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - фото 4
  • Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - фото 5
  • Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - фото 6
  • Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - фото 7
  • Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676058
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка
4 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262001534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
The Millennium Bell
Трек-лист
Peace On Earth, Pacha Mama, Santa Maria, Sunlight Shining Through Cloud, The Doges Palace, Lake Constance, Mastermind, Broad Sunlit Uplands, Liberation, Amber Light, The Millennium Bell
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка

Cтудийный альбом 1999 года. На виниле издается впервые.

Отзывы о товаре Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262001534]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Mike Oldfield
Альбом (сингл)
The Millennium Bell
Трек-лист
Peace On Earth, Pacha Mama, Santa Maria, Sunlight Shining Through Cloud, The Doges Palace, Lake Constance, Mastermind, Broad Sunlit Uplands, Liberation, Amber Light, The Millennium Bell
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Cтудийный альбом 1999 года. На виниле издается впервые.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Mike Oldfield - The Millennium Bell (8719262001534) виниловая пластинка - по цене 4490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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