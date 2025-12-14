Top.Mail.Ru
Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка

5 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка - фото 1
Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка - фото 2
Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка - фото 3
Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка - фото 4
Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка - фото 5
Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка - фото 6
Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка - фото 7
Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
WISH YOU WERE HERE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка - фото 1
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка - фото 2
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка - фото 3
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка - фото 4
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка - фото 5
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка - фото 6
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка - фото 7
  • Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707240
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751842618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
WISH YOU WERE HERE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 Welcome To The Machine, Have A Cigar, Wish You Were Here, Part 6, Part 7, Part 8, Part 9
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка

После выхода в 1975 г. альбом Wish You Were Here занял первое место в чартах как в Великобритании, так и в США. Альбом отражает взгляды группы на музыкальный бизнес того времени и исследует темы отсутствия и потери, особенно в классической композиции Shine On You Crazy Diamond, посвященной основателю группы Сиду Барретту.



Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock

Отзывы о товаре Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро. в целости и сохранности. Издание просто шикарное. Звучание, полиграфия - все безупречно. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
по оформлению супер по звуку тоже понравилось не шипит ни трескает.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
и музыка шикарная, и издание отличное. качество записи достаточно хорошее, и качество полиграфии на уровне.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2025
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая,упаковка отличная,а сам альбом прекраснее всего))) Слушаю с удовольствием,а вы обязательно берите,не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Визуально - отлично. Прослушать смогу завтра, поздно получил заказ. Добавляю - отлично! Ещё раз спасибо. Спасибо.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888751842618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Pink Floyd
Альбом (сингл)
WISH YOU WERE HERE
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 Welcome To The Machine, Have A Cigar, Wish You Were Here, Part 6, Part 7, Part 8, Part 9
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытка
Страна производитель
США
Описание
После выхода в 1975 г. альбом Wish You Were Here занял первое место в чартах как в Великобритании, так и в США. Альбом отражает взгляды группы на музыкальный бизнес того времени и исследует темы отсутствия и потери, особенно в классической композиции Shine On You Crazy Diamond, посвященной основателю группы Сиду Барретту.


Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро. в целости и сохранности. Издание просто шикарное. Звучание, полиграфия - все безупречно. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
по оформлению супер по звуку тоже понравилось не шипит ни трескает.
Источник: Яндекс Маркет
05.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
и музыка шикарная, и издание отличное. качество записи достаточно хорошее, и качество полиграфии на уровне.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2025
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая,упаковка отличная,а сам альбом прекраснее всего))) Слушаю с удовольствием,а вы обязательно берите,не пожалеете
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Визуально - отлично. Прослушать смогу завтра, поздно получил заказ. Добавляю - отлично! Ещё раз спасибо. Спасибо.


Pink Floyd - Wish You Were Here (0888751842618) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3800 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...