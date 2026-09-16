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Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка

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Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка - фото 1
Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка - фото 2
Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка - фото 3
Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка - фото 4
Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка - фото 5
Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка - фото 6
Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка - фото 7
Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Laibach
Альбом (сингл)
Also Sprach Zarathustra
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка - фото 1
  • Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка - фото 2
  • Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка - фото 3
  • Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка - фото 4
  • Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка - фото 5
  • Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка - фото 6
  • Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка - фото 7
  • Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707143
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Sound Recordings
Barcode
[5414939955839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Laibach
Альбом (сингл)
Also Sprach Zarathustra
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ein Untergang, Ein Verk?ndiger, Von Gipfel Zu Gipfel, Das Gl?ck, Das Nachtlied I Das Nachtlied II, Die Unschuld II, Als Geist, Vor Sonnen-Aufgang
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка

Альбом Also Sprach Zarathustra был выпущен в 1985 году и является одной из самых известных работ группы. Он основан на произведении Фридриха Ницше Так говорил Заратустра, и музыка на альбоме отражает философские идеи Ницше, используя мощные и мрачные звуковые текстуры. В этом альбоме Laibach также исследует темы власти, идеологии и человеческой природы.

Отзывы о товаре Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute Sound Recordings
Barcode
[5414939955839]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Laibach
Альбом (сингл)
Also Sprach Zarathustra
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Ein Untergang, Ein Verk?ndiger, Von Gipfel Zu Gipfel, Das Gl?ck, Das Nachtlied I Das Nachtlied II, Die Unschuld II, Als Geist, Vor Sonnen-Aufgang
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Польша
Описание
Альбом Also Sprach Zarathustra был выпущен в 1985 году и является одной из самых известных работ группы. Он основан на произведении Фридриха Ницше Так говорил Заратустра, и музыка на альбоме отражает философские идеи Ницше, используя мощные и мрачные звуковые текстуры. В этом альбоме Laibach также исследует темы власти, идеологии и человеческой природы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Laibach - Also Sprach Zarathustra (5414939955839) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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