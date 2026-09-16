Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка
"The Bridge" - пятнадцатый студийный альбом Стинга, выпущенный в 2021 году. Стинг написал этот альбом в стиле поп-рок "в год глобальной пандемии, личных потерь, разлуки, срывов, изоляции и чрезвычайных социальных и политических потрясений". Делюксовое расширенное издание на двойном 180-граммовом виниле черного цвета. Содержит два новых сингла "Rushing Water" и "If It’s Love", а также 3 бонусных трека. Открытый альбом. Конверт и винил в состоянии близком к идеальному. Стинг - британский певец и музыкант. На заре своей карьеры выступал в составе группы The Police, но с 1984 года стал выступать сольно, что и принесло ему невероятную популярность. В активе музыканта 25 наград AMA и 11 Грэмми, миллионы проданных альбомов. Кроме того, звезда Стинга появилась на аллее славы в Голливуде.
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Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Отзывы о товаре Sting - Bridge (Lim.Ed.Deluxe +3 Tracks)(2Lp) (0602438586547) виниловая пластинка