Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robert Plant & Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raise The Roof
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб.
В наличии
Код товара: 599064
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2 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296548857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robert Plant & Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raise The Roof
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Quattro (Worlds Drift In), The Price Of Love, Go Your Way, Trouble With My Lover, Searchin For My Love, Can’t Let Go, It Don’t Bother Me, You Led Me To The Wrong, Last Kind Words, High and Lonesome, Going Where The Lonely Go, Somebody Was Watching Over Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка
Песни, отобранные для «Raise The Roof» - отражение глубоких влияний и новых открытий самих музыкантов. Роберт Плант отвечает за английскую традиционную фолк-музыку, которую он слушает с подростковых лет. А Краусс отмечает американскую группу Calexico — по словам артистки, когда она услышала их песню «Quattro (Worlds Drift In)», то поняла, что «мы обязательно сделаем новый альбом».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296548857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robert Plant & Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raise The Roof
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Quattro (Worlds Drift In), The Price Of Love, Go Your Way, Trouble With My Lover, Searchin For My Love, Can’t Let Go, It Don’t Bother Me, You Led Me To The Wrong, Last Kind Words, High and Lonesome, Going Where The Lonely Go, Somebody Was Watching Over Me
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Песни, отобранные для «Raise The Roof» - отражение глубоких влияний и новых открытий самих музыкантов. Роберт Плант отвечает за английскую традиционную фолк-музыку, которую он слушает с подростковых лет. А Краусс отмечает американскую группу Calexico — по словам артистки, когда она услышала их песню «Quattro (Worlds Drift In)», то поняла, что «мы обязательно сделаем новый альбом».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка пришла вовремя. упаковка хорошая. Брал в подарок. Пока не вскрывалась. Визуально всё хорошо.
Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка - стоимость товара 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Пластинка пришла вовремя. упаковка хорошая. Брал в подарок. Пока не вскрывалась. Визуально всё хорошо.