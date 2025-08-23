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Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка

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Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка - фото 1
Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка - фото 2
Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка - фото 3
Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robert Plant & Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raise The Roof
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка - фото 1
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка - фото 2
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка - фото 3
  • Robert Plant &amp; Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599064
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка
2 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296548857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robert Plant & Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raise The Roof
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Quattro (Worlds Drift In), The Price Of Love, Go Your Way, Trouble With My Lover, Searchin For My Love, Can’t Let Go, It Don’t Bother Me, You Led Me To The Wrong, Last Kind Words, High and Lonesome, Going Where The Lonely Go, Somebody Was Watching Over Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка

Песни, отобранные для «Raise The Roof» - отражение глубоких влияний и новых открытий самих музыкантов. Роберт Плант отвечает за английскую традиционную фолк-музыку, которую он слушает с подростковых лет. А Краусс отмечает американскую группу Calexico — по словам артистки, когда она услышала их песню «Quattro (Worlds Drift In)», то поняла, что «мы обязательно сделаем новый альбом».



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка пришла вовремя. упаковка хорошая. Брал в подарок. Пока не вскрывалась. Визуально всё хорошо.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296548857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Robert Plant & Alison Krauss
Альбом (сингл)
Raise The Roof
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Quattro (Worlds Drift In), The Price Of Love, Go Your Way, Trouble With My Lover, Searchin For My Love, Can’t Let Go, It Don’t Bother Me, You Led Me To The Wrong, Last Kind Words, High and Lonesome, Going Where The Lonely Go, Somebody Was Watching Over Me
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Песни, отобранные для «Raise The Roof» - отражение глубоких влияний и новых открытий самих музыкантов. Роберт Плант отвечает за английскую традиционную фолк-музыку, которую он слушает с подростковых лет. А Краусс отмечает американскую группу Calexico — по словам артистки, когда она услышала их песню «Quattro (Worlds Drift In)», то поняла, что «мы обязательно сделаем новый альбом».


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пластинка пришла вовремя. упаковка хорошая. Брал в подарок. Пока не вскрывалась. Визуально всё хорошо.


Robert Plant & Alison Krauss - Raise The Roof (coloured) (0190296548857) виниловая пластинка - стоимость товара 2030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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