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Nirvana - Nevermind (0720642442517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nirvana - Nevermind (0720642442517) виниловая пластинка

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Nirvana - Nevermind (0720642442517) виниловая пластинка - фото 1
Nirvana - Nevermind (0720642442517) виниловая пластинка - фото 2
Nirvana - Nevermind (0720642442517) виниловая пластинка - фото 3
Nirvana - Nevermind (0720642442517) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Nevermind
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nirvana - Nevermind (0720642442517) виниловая пластинка - фото 1
  • Nirvana - Nevermind (0720642442517) виниловая пластинка - фото 2
  • Nirvana - Nevermind (0720642442517) виниловая пластинка - фото 3
  • Nirvana - Nevermind (0720642442517) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 910 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402687
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nirvana - Nevermind (0720642442517) виниловая пластинка
4 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Nirvana
filter_none Товар входит в коллекцию Nirvana

Коллекция Nirvana


Характеристики

Бренд
Geffen Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0720642442517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Nevermind
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Smells Like Teen Spirit, In Bloom, Come As You Are, Breed, Lithium, Polly, Territorial Pissings, Drain You, Lounge Act, Stay Away, On A Plain, Something In The Way
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nirvana - Nevermind (0720642442517) виниловая пластинка

Track List

Smells Like Teen Spirit5:01
In Bloom4:14
Come As You Are3:39
Breed3:03
Lithium4:17
Polly2:57
Territorial Pissings2:23
Drain You3:43
Lounge Act2:36
Stay Away3:32
On A Plain3:16
Something In The Way3:51

Отзывы о товаре Nirvana - Nevermind (0720642442517) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Geffen Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Geffen Records
Barcode
[0720642442517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Nirvana
Альбом (сингл)
Nevermind
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Smells Like Teen Spirit, In Bloom, Come As You Are, Breed, Lithium, Polly, Territorial Pissings, Drain You, Lounge Act, Stay Away, On A Plain, Something In The Way
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Back To Black
Страна производитель
США
Описание

Track List

Smells Like Teen Spirit5:01
In Bloom4:14
Come As You Are3:39
Breed3:03
Lithium4:17
Polly2:57
Territorial Pissings2:23
Drain You3:43
Lounge Act2:36
Stay Away3:32
On A Plain3:16
Something In The Way3:51
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nirvana - Nevermind (0720642442517) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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