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Lewis, Jerry Lee, Sun Singles (5060348582359) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lewis, Jerry Lee, Sun Singles (5060348582359) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Lewis, Jerry Lee, Sun Singles (barcode 5060348582359)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387785
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Lewis, Jerry Lee, Sun Singles (5060348582359) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lewis, Jerry Lee, Sun Singles (5060348582359) виниловая пластинка

Track List

A1Crazy Arms2:42
A2Whole Lot Of Shakin' Going On2:53
A3Great Balls Of Fire1:52
A4Breathless2:40
A5High School Confidential2:27
A6Break-Up2:38
A7Lovin' Up A Storm1:53
A8Little Queenie2:25
B1Baby Baby Bye Bye1:58
B2What I'd Say2:26
B3Cold Cold Heart3:06
B4Save The Last Dance For Me1:51
B5Money2:21
B6I've Been Twistin'3:13
B7Sweet Little Sixteen2:54
B8Good Golly Miss Molly2:19

Отзывы о товаре Lewis, Jerry Lee, Sun Singles (5060348582359) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1Crazy Arms2:42
A2Whole Lot Of Shakin' Going On2:53
A3Great Balls Of Fire1:52
A4Breathless2:40
A5High School Confidential2:27
A6Break-Up2:38
A7Lovin' Up A Storm1:53
A8Little Queenie2:25
B1Baby Baby Bye Bye1:58
B2What I'd Say2:26
B3Cold Cold Heart3:06
B4Save The Last Dance For Me1:51
B5Money2:21
B6I've Been Twistin'3:13
B7Sweet Little Sixteen2:54
B8Good Golly Miss Molly2:19
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lewis, Jerry Lee, Sun Singles (5060348582359) виниловая пластинка - стоимость товара 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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