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Nina Simone - At The Village Gate (Purple Vinyl) (5060348582519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nina Simone - At The Village Gate (Purple Vinyl) (5060348582519) виниловая пластинка

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Nina Simone - At The Village Gate (Purple Vinyl) (5060348582519) виниловая пластинка - фото 1
Nina Simone - At The Village Gate (Purple Vinyl) (5060348582519) виниловая пластинка - фото 2
Nina Simone - At The Village Gate (Purple Vinyl) (5060348582519) виниловая пластинка - фото 3
Nina Simone - At The Village Gate (Purple Vinyl) (5060348582519) виниловая пластинка - фото 4
Nina Simone - At The Village Gate (Purple Vinyl) (5060348582519) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
At The Village Gate
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nina Simone - At The Village Gate (Purple Vinyl) (5060348582519) виниловая пластинка - фото 1
  • Nina Simone - At The Village Gate (Purple Vinyl) (5060348582519) виниловая пластинка - фото 2
  • Nina Simone - At The Village Gate (Purple Vinyl) (5060348582519) виниловая пластинка - фото 3
  • Nina Simone - At The Village Gate (Purple Vinyl) (5060348582519) виниловая пластинка - фото 4
  • Nina Simone - At The Village Gate (Purple Vinyl) (5060348582519) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 388118
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nina Simone - At The Village Gate (Purple Vinyl) (5060348582519) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SIMONE, NINA
filter_none Товар входит в коллекцию SIMONE, NINA

Коллекция SIMONE, NINA


Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060348582519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
At The Village Gate
Жанр
Jazz
Трек-лист
Just in Time, He Was Too Good to Me, House of the Rising Sun, Bye Bye Blackbird, Brown Baby, Zungo, If He Changed My Name, Children Go Where I Send You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nina Simone - At The Village Gate (Purple Vinyl) (5060348582519) виниловая пластинка

Track List

A1Just In Time6:34
A2He Was Too Good To Me4:55
A3House Of The Rising Sun4:38
A4Bye Bye Blackbird8:17
B1Brown Baby5:44
B2Zungo3:03
B3If He Changed My Name4:00
B4Children Go Where I Send You7:47

Отзывы о товаре Nina Simone - At The Village Gate (Purple Vinyl) (5060348582519) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Fat Cat Records
Barcode
[5060348582519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Nina Simone
Альбом (сингл)
At The Village Gate
Жанр
Jazz
Трек-лист
Just in Time, He Was Too Good to Me, House of the Rising Sun, Bye Bye Blackbird, Brown Baby, Zungo, If He Changed My Name, Children Go Where I Send You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание

Track List

A1Just In Time6:34
A2He Was Too Good To Me4:55
A3House Of The Rising Sun4:38
A4Bye Bye Blackbird8:17
B1Brown Baby5:44
B2Zungo3:03
B3If He Changed My Name4:00
B4Children Go Where I Send You7:47
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nina Simone - At The Village Gate (Purple Vinyl) (5060348582519) виниловая пластинка - стоимость товара 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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