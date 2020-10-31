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Наручные часы Skagen Mesh SKW2380

Артикул: 116887
Наручные часы Skagen SKW2380
8 130 руб. 
13 970 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 116887
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция SKW23
filter_noneТовар входит в коллекцию SKW23
БрендSkagen
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Другие страны
Модельный рядMesh
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
ВодозащитаWR 30
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыарабские
Механизмкварцевые часы
Полженские
Прочеедиаметр 34 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусасеребряный
Цвет циферблатасеребряный
Платформа FREJA. Женские кварцевые часы. Водозащита WR 50. Часы, минуты. Корпус выполнен из нержавеющей стали. Диаметр корпуса 34 мм. Минеральное стекло. Циферблат серебристого цвета. Браслет-mesh (миланское плетение) выполнен из нержавеющей стали.


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Наручные часы Skagen Mesh SKW2380 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8130 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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