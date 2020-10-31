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Наручные часы Skagen Links SKW2227

Артикул: 116875
Наручные часы Skagen SKW2227
11 380 руб. 
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+ 244 КэтКоинов
Артикул: 116875
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 897 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSkagen
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Другие страны
Модельный рядLinks
Стекломинеральное
Браслет/ременьбраслет из нержавеющей стали
ВодозащитаWR 30
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Механизмкварцевые часы
Полженские
Прочеедиаметр 32 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусарозовое золото
Цвет циферблатацветной
Платформа GITTE. Женские кварцевые часы. Часы, минуты, секунды. Корпус и браслет выполнены из нержавеющей стали с IPG покрытием цвета розового золота. Ширина браслета 12 мм. Циферблат украшен кристаллами. Диаметр корпуса 32 мм. Водозащита WR 30.


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Skagen Links SKW2227 - стоимость товара 11380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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