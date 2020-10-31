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Наручные часы Cover 182.05

Артикул: 116660
Наручные часы Cover 182.05
11 880 руб. 
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+ 254 КэтКоинов
Артикул: 116660
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 980 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCover
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Швейцария
Модельный рядNordia
Механизмкварцевые часы
Стеклосапфировое
Браслет/ременькожаный ремешок
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Полмужские
Прочеедиаметр 40 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусазолотой
Цвет циферблатасеребряный
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Отображение даты: число. Калибр: ETA F06.111. Диаметр 40 мм


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Самовывоз невозможен
Наручные часы Cover 182.05 - по цене 11880 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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