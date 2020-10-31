Наручные часы Cover 158.11

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Cover
|Тип товара
|Наручные часы
|Страна бренда
|Швейцария
|Модельный ряд
|Piedra
|Стекло
|минеральное
|Браслет/ремень
|кожаный ремешок
|Вставка
|кристаллы Swarovski
|Водозащита
|WR 50
|Материал корпуса
|нержавеющая сталь
|Отображение времени
|аналоговое
|Цифры
|отсутствуют
|Механизм
|кварцевые часы
|Пол
|женские
|Прочее
|диаметр 38 мм
|Форма корпуса
|круглые
|Цвет корпуса
|золотой
|Цвет циферблата
|коричневый
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