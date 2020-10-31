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Наручные часы Cover 158.11

Артикул: 116631
Наручные часы Cover 158.11
15 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 116631
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БрендCover
Тип товараНаручные часы
Страна бренда Швейцария
Модельный рядPiedra
Стекломинеральное
Браслет/ременькожаный ремешок
Вставкакристаллы Swarovski
ВодозащитаWR 50
Материал корпусанержавеющая сталь
Отображение временианалоговое
Цифрыотсутствуют
Механизмкварцевые часы
Полженские
Прочеедиаметр 38 мм
Форма корпусакруглые
Цвет корпусазолотой
Цвет циферблатакоричневый
Кварцевые часы. Формат 12 часов. Механизм ETA 902.002. Циферблат украшен кристаллами Swarovski. Диаметр 38 мм


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