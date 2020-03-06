Смартфон Apple iPhone 7 32GB Silver (MN8Y2RU;A)

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Примем старый смартфон в трейд-ин
|Бренд
|Apple
|Тип товара
|Смартфоны
|Состояние товара
|новый
|Количество SIM-карт
|1
|Тип SIM-карты
|nano-SIM
|Количество ядер
|4
|Частота процессора
|2400 МГц
|Оперативная память
|2 Гб
|Встроенная память
|32 Гб
|Диагональ экрана, дюйм
|4.7
|Разрешение экрана
|1334x750
|Цвет
|серебро
|Камера, МП
|12
|Поддержка NFC
|есть
|Ударопрочный корпус
|нет
|Фронтальная камера, МП
|7
|Функция беспроводной зарядки
|нет
|Слот для карты памяти
|нет
|Тип разъема для зарядки
|Lightning
|Bluetooth
|4.2
|Wi-Fi
|802.11 ac
|Наличие GPS/Глонасс
|есть
|Материал корпуса
|металл, стекло
|Время работы в режиме ожидания
|240 ч
|Влагозащищенный корпус
|есть
|Съемный аккумулятор
|нет
|Емкость аккумулятора
|1960 мАч
|Аккумулятор
|Li-Ion
|Операционная система
|iOS
|Поддержка 4G LTE
|есть
|Поддержка microSD
|нет
|Сканер отпечатка пальца
|есть
|Производство
|Китай
|Вес, кг
|0.138
Смартфон Apple iPhone 7 MN8Y2RU/A 32GB Silver - это современный высокотехнологичный гаджет, обеспечивающий отличное качество связи, скоростной интернет-серфинг, эффективную работу в различных приложениях. Мощный процессор отвечает за высокое быстродействие и эффективность операционной системы. Функция тактильного отклика на прикосновение к сенсорному дисплею обеспечивает удобство пользования девайсом. Основная камера гарантирует высокое качество съемки видеороликов и позволяет получать отличные фотоснимки при любых условиях съемки. Качественная оптическая стабилизация позволяет снимать динамичные сцены, а автоматическая фокусировка гарантирует хорошее качество при съемке в условиях недостаточного освещения. Смартфон Apple iPhone 7 MN8Y2RU/A 32GB Silver имеет тонкий корпус, выполненный из алюминия, и олеофобное покрытие экрана.
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06.03.2020
1. Внешний вид. Все четко подогнано, ни каких нареканий к сборке, все материалы качественные, аппарат приятно держать в руках. У меня Iphone в цвете Black матовый, если отпечатки и остаются, то только еле заметные. На мой взгляд, выглядит он на порядок интересней в этом цвете нежели, 6/6S в цвете Space Gray.
2. Дисплей. Тачскрин считаю лучшим среди смартфонов. Олеофобное покрыте качественное, использую аппарат без пленки, отпечатков пальцев на экране почти не заметно. Качество картинки хорошее см. комментарий(2).
3. Звук. Стерео динамики играют чисто на любом уровне громкости, в сравнении с Iphone 6 и Samsung Galaxy S7 Edge звук на порядок выше. Несколько раз приходилось слушать музыку через родные наушники EarPods>Lighting, звук сочный, объемный, басы присутствуют. В общем за звук ставлю 5 баллов.
4. Производительность. В игры я не играю, сказать ничего не могу. В общих чертах, параллельно можно запустить кучу различных приложений, свыше десятка вкладок в браузере и т.п., и переключаться между ними с задержкой менее 0,5 секунды. При этом ни одно приложение не тормозит. Лично для меня это показатель, ни одного лага, перезагрузки, зависания за 5 месяцев эксплуатации. Ставлю твердую 5.
5. Камера. Для смартфона, что основная, что фронтальная камера на мой взгляд отличные. Фотографии качественные, стабилизация при съемки видео, отрабатывает прекрасно, да небольшие шумы при плохой освещенности присутствуют, но я боюсь что они будут у любого смартфона. С другими моделями, особо не сравнивал, но меня обе камеры устраивают на все 100%.
Недостатки:
Touch ID. В общем и целом он кончено работает неплохо. Но если палец чуть-чуть влажный, не мокрый, а именно влажный, вводить пароль приходится вручную, поэтому отнесу это к недостатку.
Комментарий:
1. Отсутствие 3.5 джека меня не смущает. В автомобиле музыку слушаю исключительно через Bluetooth. Что касается одновременной зарядки телефона и прослушивания музыки через наушники, тут конечено косяк, но я не считаю это недостатком.
2. Качество картинки у Samsung Galaxy S7 все таки поинтересней.
3. Аккумулятор. При очень активном использовании, телефона спокойно хватает на сутки. При более менее размеренном режиме, заряжаю его раз в 2 суток.
4. 3D Touch. Прикольная штука, но пользуюсь ей крайне редко.
5. В морозы телефон ведет себя адекватно, проходил с ним всю зиму. Ни одного непроизвольного выключения, уровень заряда батарейки ведет себя нормально, ни каких скачков. Есть с чем сравнить, Iphone 5 вырубался без конца если уровень заряда был менее 50%. За 5 минут проведенных на улице при темперетуре -5С он мог с 50% показывать 5% или просто выключался. С 7кой таких проблем нет.