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Смартфон Apple iPhone 7 32GB Silver (MN8Y2RU;A)

(1)
Артикул: 116043
  • Смартфон Apple iPhone 7 32GB Silver (MN8Y2RU;A) - фото 1
  • Смартфон Apple iPhone 7 32GB Silver (MN8Y2RU;A) - фото 2
  • Смартфон Apple iPhone 7 32GB Silver (MN8Y2RU;A) - фото 3
  • Смартфон Apple iPhone 7 32GB Silver (MN8Y2RU;A) - фото 4
Смартфон Apple iPhone 7 32GB Silver (MN8Y2RU;A) - фото 1
Смартфон Apple iPhone 7 32GB Silver (MN8Y2RU;A) - фото 2
Смартфон Apple iPhone 7 32GB Silver (MN8Y2RU;A) - фото 3
Смартфон Apple iPhone 7 32GB Silver (MN8Y2RU;A) - фото 4
28 980 руб. 
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Артикул: 116043
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендApple
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт1
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер4
Частота процессора2400 МГц
Оперативная память2 Гб
Встроенная память32 Гб
Диагональ экрана, дюйм4.7
Разрешение экрана1334x750
Цветсеребро
Камера, МП12
Поддержка NFCесть
Ударопрочный корпуснет
Фронтальная камера, МП7
Функция беспроводной зарядкинет
Слот для карты памятинет
Тип разъема для зарядкиLightning
Bluetooth4.2
Wi-Fi802.11 ac
Наличие GPS/Глонассесть
Материал корпусаметалл, стекло
Время работы в режиме ожидания240 ч
Влагозащищенный корпусесть
Съемный аккумуляторнет
Емкость аккумулятора1960 мАч
АккумуляторLi-Ion
Операционная системаiOS
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDнет
Сканер отпечатка пальцаесть
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.138

Смартфон Apple iPhone 7 MN8Y2RU/A 32GB Silver - это современный высокотехнологичный гаджет, обеспечивающий отличное качество связи, скоростной интернет-серфинг, эффективную работу в различных приложениях. Мощный процессор отвечает за высокое быстродействие и эффективность операционной системы. Функция тактильного отклика на прикосновение к сенсорному дисплею обеспечивает удобство пользования девайсом. Основная камера гарантирует высокое качество съемки видеороликов и позволяет получать отличные фотоснимки при любых условиях съемки. Качественная оптическая стабилизация позволяет снимать динамичные сцены, а автоматическая фокусировка гарантирует хорошее качество при съемке в условиях недостаточного освещения. Смартфон Apple iPhone 7 MN8Y2RU/A 32GB Silver имеет тонкий корпус, выполненный из алюминия, и олеофобное покрытие экрана.

Особенности:

  • Благодаря наличию влагозащищенного корпуса можно не бояться пользоваться айфоном в дождь;
  • Оптическая стабилизация основной камеры обеспечивает качественную фокусировку;
  • Шестилинзовый объектив гарантирует отличное качество видео- и фотосъемки в условиях низкой освещенности;
  • Разрешение видеороликов, снимаемых с помощью айфона, достигает формата 4K;
  • Благодаря расширенному цветовому диапазону фронтальной камеры, селфи-снимки получаются более естественными;
  • Экран айфона поддерживает технологию 3D Touch, благодаря которой обеспечивается тактильный отклик на любое прикосновение;
  • Четырехъядерный процессор обеспечивает высокую производительность и эффективность работы;
  • Мощный аккумулятор отвечает за хорошие показатели автономности работы;
  • Наличие функции Apple Pay позволяет оплачивать различные покупки в приложениях, веб-сайтах и магазинах с помощью айфона;
  • Айфон оснащен мощными стереодинамиками с увеличенным динамическим диапазоном;
  • Вместо пароля можно использовать отпечаток пальца;
  • Размеры айфона - 67.1x138.3x7.1 мм;
  • Оснащен новейшей операционной системой.

Комплектация:

  • Смартфон Apple iPhone 7 MN8Y2RU/A 32GB Silver;
  • Зарядное устройство;
  • Наушники;
  • Переходник с Lightning на 3.5;
  • Ключик для извлечения SIM-карты;
  • Документация;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Смартфон Apple iPhone 7 32GB Silver (MN8Y2RU;A)

Видеообзор Смартфон Apple iPhone 7 32GB Silver (MN8Y2RU;A)



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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06.03.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1. Внешний вид. Все четко подогнано, ни каких нареканий к сборке, все материалы качественные, аппарат приятно держать в руках. У меня Iphone в цвете Black матовый, если отпечатки и остаются, то только еле заметные. На мой взгляд, выглядит он на порядок интересней в этом цвете нежели, 6/6S в цвете Space Gray.
2. Дисплей. Тачскрин считаю лучшим среди смартфонов. Олеофобное покрыте качественное, использую аппарат без пленки, отпечатков пальцев на экране почти не заметно. Качество картинки хорошее см. комментарий(2).
3. Звук. Стерео динамики играют чисто на любом уровне громкости, в сравнении с Iphone 6 и Samsung Galaxy S7 Edge звук на порядок выше. Несколько раз приходилось слушать музыку через родные наушники EarPods>Lighting, звук сочный, объемный, басы присутствуют. В общем за звук ставлю 5 баллов.
4. Производительность. В игры я не играю, сказать ничего не могу. В общих чертах, параллельно можно запустить кучу различных приложений, свыше десятка вкладок в браузере и т.п., и переключаться между ними с задержкой менее 0,5 секунды. При этом ни одно приложение не тормозит. Лично для меня это показатель, ни одного лага, перезагрузки, зависания за 5 месяцев эксплуатации. Ставлю твердую 5.
5. Камера. Для смартфона, что основная, что фронтальная камера на мой взгляд отличные. Фотографии качественные, стабилизация при съемки видео, отрабатывает прекрасно, да небольшие шумы при плохой освещенности присутствуют, но я боюсь что они будут у любого смартфона. С другими моделями, особо не сравнивал, но меня обе камеры устраивают на все 100%.

Недостатки:
Touch ID. В общем и целом он кончено работает неплохо. Но если палец чуть-чуть влажный, не мокрый, а именно влажный, вводить пароль приходится вручную, поэтому отнесу это к недостатку.

Комментарий:
1. Отсутствие 3.5 джека меня не смущает. В автомобиле музыку слушаю исключительно через Bluetooth. Что касается одновременной зарядки телефона и прослушивания музыки через наушники, тут конечено косяк, но я не считаю это недостатком.
2. Качество картинки у Samsung Galaxy S7 все таки поинтересней.
3. Аккумулятор. При очень активном использовании, телефона спокойно хватает на сутки. При более менее размеренном режиме, заряжаю его раз в 2 суток.
4. 3D Touch. Прикольная штука, но пользуюсь ей крайне редко.
5. В морозы телефон ведет себя адекватно, проходил с ним всю зиму. Ни одного непроизвольного выключения, уровень заряда батарейки ведет себя нормально, ни каких скачков. Есть с чем сравнить, Iphone 5 вырубался без конца если уровень заряда был менее 50%. За 5 минут проведенных на улице при темперетуре -5С он мог с 50% показывать 5% или просто выключался. С 7кой таких проблем нет.

Самовывоз невозможен
Смартфон Apple iPhone 7 32GB Silver (MN8Y2RU;A) - по цене 28980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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