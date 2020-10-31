Eset NOD32 Антивирус Platinum Edition (NOD32-ENA-NS(BOX)-2-1)

Антивирус eset nod32 platinum edition это антивирусная программа, основанная на передовых технологиях борьбы с вирусными кодами и вредоносными программами, для защиты персонального домашнего компьютера. Купить антивирус Eset NOD32 platinum edition можно с лицензией, работоспособной в течение двух лет.

Основные возможности этого антивируса:

Ядро программы, разработанное по технологии «ThreatSenser» работает на принципах сигнатурного и эвристического поиска и обезвреживания вредоносных программ, что делает защиту от вирусного кода особенно эффективной

Улучшена работа системы противодействия попыткам повлиять на работу самой антивирусной программы, так называемая HIPS система.

Эта антивирусная программа совершенно не влияет на быстродействие всей компьютерной системы, все сканирование и обновление программы происходит с минимальным участием пользователя программы

Управление этим софтом не представляет больших трудностей даже для людей, не имеющих компьютерного образования. После инсталляции она занимает на жестком диске 35 мегабайт. Это первоначальный размер, в последующем он будет увеличиваться за счет скачивания обновлений антивирусной базы.

Приобрести эту антивирусную программу можно как в коробочной версии с диском инсталляции, так и в электронном. Для этого вам предложат скачать Eset NOD32 Антивирус Platinum Edition в зашифрованном архиве. После того как вы произведете оплату, вы получите по электронной почте код доступа к архиву.