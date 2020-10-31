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Мезороллер 200 Игл 0,5Мм (200 Needles Derma Roller 0,5Mm) Bradex Kz 0355.

Артикул: 110801
  • Мезороллер 200 Игл 0,5Мм (200 Needles Derma Roller 0,5Mm) Bradex Kz 0355. - фото 1
  • Мезороллер 200 Игл 0,5Мм (200 Needles Derma Roller 0,5Mm) Bradex Kz 0355. - фото 2
Мезороллер 200 Игл 0,5Мм (200 Needles Derma Roller 0,5Mm) Bradex Kz 0355. - фото 1
Мезороллер 200 Игл 0,5Мм (200 Needles Derma Roller 0,5Mm) Bradex Kz 0355. - фото 2
460 руб. 
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Артикул: 110801
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараМезороллер
Назначениедля кожи лица
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
ПроизводствоКитай
Высота, см3
Длина, см13
Ширина, см3
Вес, кг0.09

Мезороллер Bradex Kz 0355 предназначен для ухода за кожей лица. Действие аппарата заключается в стимуляции кожных процессов, способствующих выработке коллагенов и эластина. Микропроколы способствуют лучшему усвоению кожей питательных веществ из сывороток и кремов, применяемых для ухода за лицом. Мезороллер Bradex Kz 0355 действует абсолютно безболезненно, не оставляет следов и не вызывает раздражения кожи.

Особенности и преимущества:

  • Количество игл - 200;
  • Глубина проникновения в кожу - 0.5 мм;
  • Материал - нержавеющая сталь и поликарбонат;
  • Подходит как для женщин, так и для мужчин.

Комплектация:

  • Мезороллер Bradex Kz 0355;
  • Футляр;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Мезороллер 200 Игл 0,5Мм (200 Needles Derma Roller 0,5Mm) Bradex Kz 0355.

Видеообзор Мезороллер 200 Игл 0,5Мм (200 Needles Derma Roller 0,5Mm) Bradex Kz 0355.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Мезороллер 200 Игл 0,5Мм (200 Needles Derma Roller 0,5Mm) Bradex Kz 0355. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 460 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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