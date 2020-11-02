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Коврик для ванной комнаты акриловый Iddis Elegant gold 131A690i12

Артикул: 88089
Коврик для ванной комнаты акриловый Iddis Elegant gold 131A690i12
960 руб. 
1 890 руб. 
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Артикул: 88089
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIddis
Тип товараКоврик в ванную
Материалакрил
Длина, см90
Ширина, см60
Высота, см2,5
Вес, кг1,2
Коврик для ванной комнаты акриловый. Размер 90х60. Нескользящая основа HotMelt, разрешена машинная стирка.


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Самовывоз невозможен
Коврик для ванной комнаты акриловый Iddis Elegant gold 131A690i12 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 960 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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