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Настенный стабилизатор напряжения DAEWOO DW-TM10kVA служит для защиты различных бытовых приборов и оборудования от перепадов напряжения в сети, а также от перегрузок и коротких замыканий. Благодаря встроенной функции байпас, включение которой осуществляется оператором вручную, входное напряжение коммутирует непосредственно на выход, минуя режим стабилизации (в случаях, когда в нём нет необходимости).

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