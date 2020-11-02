Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Armed
|Тип товара
|Концентратор кислорода
|Потребляемая мощность
|150 Вт
|Концентрация кислорода на выходе
|0.9
|Воздушный поток
|1.3 л/мин.
|Уровень шума
|46 Дб
|Напряжение питающей сети
|220 В
|Комплектация
|документация
|Комплектация
|концентратор кислорода
|Комплектация
|гарнитура для дыхания
|Комплектация
|плавкий предохранитель (2 шт.)
|Вес, кг
|16.5
|Высота, см
|50
|Длина, см
|35.5
|Ширина, см
|28
Концентратор кислорода Armed 7F-1L (белый) - простой в управлении и надежный прибор компактных размеров, обеспечивающий проведение сеансов кислородной терапии как в стационарных, так и в домашних условиях. Позволяет приготовить кислородные коктейли, обеспечивает проведение кислородной ароматерапи. Может использоваться в комплексе с коктейлерами бренда Armed. Концентратор кислорода Armed 7F-1L (черный) требует минимум усилий по обслуживанию и отличается простотой использования.
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