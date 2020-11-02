Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Концентратор кислорода Armed 7F-1L (белый) - простой в управлении и надежный прибор компактных размеров, обеспечивающий проведение сеансов кислородной терапии как в стационарных, так и в домашних условиях. Позволяет приготовить кислородные коктейли, обеспечивает проведение кислородной ароматерапи. Может использоваться в комплексе с коктейлерами бренда Armed. Концентратор кислорода Armed 7F-1L (черный) требует минимум усилий по обслуживанию и отличается простотой использования.

Концентратор кислорода Armed 7f-1l белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.