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Набор ножей Taller TR-2003

Артикул: 67244
  • Набор ножей Taller TR-2003 - фото 1
  • Набор ножей Taller TR-2003 - фото 2
  • Набор ножей Taller TR-2003 - фото 3
  • Набор ножей Taller TR-2003 - фото 4
Набор ножей Taller TR-2003 - фото 1
Набор ножей Taller TR-2003 - фото 2
Набор ножей Taller TR-2003 - фото 3
Набор ножей Taller TR-2003 - фото 4
4 221 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 67244
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БрендTaller
Тип товараНаборы ножей
Длина лезвия, мм85+120+120+155+200
Количество предметов в наборе6
Материал лезвиясталь
Материал ручки (-ек)сталь

Набор ножей Taller TR-2003 представляет собой пять ножей для различных кухонных нужд, установленных на устойчивой подставке с индивидуальными прорезями для каждого ножа. Современный дизайн набора позволит вписать его в любой кухонный интерьер. Оптимальный угол заточки и максимально удобная форма ручек гарантируют качественную работу ножей. Все элементы набора ножей Taller TR-2003 выполнены из легированной стали, что позволяет позволяет мыть в посудомоечной машине не только ножи, но и подставку.

Особенности:

  • Подставка из нержавеющей легированной стали с силиконовыми ножками для предотвращения скольжения;
  • Поварской нож с лезвием 20 см х 2.5 мм;
  • Обвалочный нож с лезвием 15.5 см х 2.5 мм;
  • Два универсальных ножа с лезвиями 12 см х 2.5 мм;
  • Нож для чистки с лезвием 8.5см х 2.0 мм;
  • Высокая прочность и устойчивость ножей к деформации;
  • Высокие антикоррозийные свойства ножей и подставки;
  • Благодаря холодной обработки ножей в процессе изготовления лезвия гибкие и прочные;
  • Режущая кромка устойчива к механическим воздействиям;
  • Угол заточки ножей обеспечивает максимальное проникновение при резе;
  • Особая форма пяты клинка не допускает соскальзывание руки на лезвие в процессе работы;
  • Отличная сбалансированность обеспечивает удобное положение в руке;
  • Все составляющие набора можно мыть в посудомоечной машине.

Комплектация:

  • Нож поварской;
  • Нож обвалочный;
  • Нож универсальный (2 шт.);
  • Нож для чистки;
  • Подставка;
  • Коробка.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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