Видеокамера Panasonic HC-V760

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 2 года
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Panasonic
|Тип товара
|Видеокамера
|HD-формат
|Full HD 1080p
|Запись на карту памяти
|есть
|Тип цифрового носителя
|перезаписываемая память (Flash)
|Оптический Zoom
|20x
|Объем встроенной флэш-памяти
|нет
|Фоторежим
|есть
|Форматы записи
|1080i,1080p,720p
|Съемка 3D
|нет
|Сенсорный дисплей
|есть
|Ручная фокусировка
|есть
|Разрешение матрицы, Мпикс
|12.76
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Максимальная частота кадров при съемке HD-видео
|120 кадр/сек при разрешении 1920x1080,25 кадр/сек при разрешении 1280x720
|Количество матриц
|1
|Дополнительные возможности
|поддержка ExifPrint
|Дополнительные возможности
|запись в MPEG4
|Дополнительные возможности
|запись в H.264
|Диаметр фильтра
|49 мм
|Видоискатель
|нет
|Встроенный осветитель
|есть
|Стабилизатор изображения
|есть
|Тип стабилизатора изображения
|оптический
|Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), макс.
|612 мм
|Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), мин.
|29.5 мм
|Wi-Fi
|нет
|Время работы от аккумулятора
|60 мин
|Вес, кг
|0.35
Превосходное качество изображения
С улучшенным объективом, сенсором и процессором Система линз объектива управляет каждой из четырех групп линз отдельно, благодаря чему уменьшаются диапазоны привода, обеспечивается высококачественное изображение, мощное увеличение, а также компактность корпуса камеры. Вместе с этим используются сенсор BSI на 6,03 мегапикселя, а также высокоскоростной процессор Crystal Engine, которые позволяют получать четкое, насыщенное изображение.
Фильмы HDR (широкий динамический диапазон)
Объединяя два изображения, сделанные с разным временем экспозиции, функция «Фильм HDR» подавляет чрезмерно освещенные или затемненные участки, чтобы обеспечить более четкое и насыщенное видеоизображение. Это первая в мире* видеокамера потребительского уровня, оснащенная функцией «Фильм HDR». Даже в сложных условиях съемки, например при освещении сзади, можно легко проводить съемку в естественных условиях с отличной градацией тонов.
Функция выравнивания изображения
Функция выравнивания изображения автоматически определяет и исправляет наклон сделанных снимков. Можно выбрать один из трех уровней (ВЫКЛ, обычный, сильный) в зависимости от условий съемки.
5-осевой HYBRID O.I.S. +
HYBRID O.I.S. + использует пятиосевую коррекцию для полного подавления размытия в снимках с применением самых разных настроек — от широкоугольной съемки до сильного увеличения. Это позволяет делать четкие, насыщенные снимки без размытия практически в любых условиях съемки.
20-кратный оптический зум с 4-приводной системой линз
Благодаря отдельному приводу для каждой из четырех групп линз, сокращается ход приводов. Это обеспечивает качество изображения, быстрое зуммирование и компактность камеры. Камера остается небольшой, даже обладая возможностью 20-кратного оптического увеличения.
Сенсор BSI
Сенсор BSI (освещенность сзади) имеет большую рабочую область, равную 6,03 мегапикселя, благодаря чему подавляется шум даже при съемке в плохо освещенных местах, например в неосвещенных помещениях или ночью. Можно получить необыкновенно красивые изображения с мельчайшими деталями.
Процессор Crystal Engine
Уникальный высокоскоростной процессор Panasonic позволяет снимать и воспроизводить замедленную съемку в режиме Full-HD. Его функция шумоподавления уменьшает шумы для получения четких, ярких, насыщенных изображений в режиме Full-HD.
Вариомикрофон с ветроподавлением
Пространство между микрофоном и сеткой заполнено специальным звукопоглощающим материалом, который подавляет шум ветра, обеспечивая запись чистого звука.
Высококачественные детали аудиосистемы
Четыре микрофона диаметром 6 мм с улучшенным соотношением «сигнал-шум» и алюминиевые оксидные конденсаторы уменьшают искажение звука и повышают его чистоту.
Рапид-съемка в режиме Full-HD
Записывает видео в режиме Full-HD (1920 x 1080) с частотой 120 кадр/сек*. А технология интеллектуального создания кадров Intelligent Frame Creation процессора Crystal Engine выполняет интерполяцию до частоты 240 кадр/сек для обеспечения плавности замедленной съемки. Включает рапид-съемку при нажатии значка на ЖК-экране во время съемки.
Творческий контроль
Эффекты фильтра («Эффект миниатюры», «Пленка (8 мм)», «Немое кино» и «Цейтраферная съемка») позволяют создавать захватывающие эпизоды в соответствии с условиями съемки.
Многофункциональный диск управления
Нажимая или поворачивая диск управления, можно легко корректировать распределенные функции, такие как фокусировка или изменение диафрагмы.
iA (интеллектуальный автоматический режим)/режим iA +
Эта мощная функция оценивает условия съемки, затем автоматически корректирует настройки и активирует функции, необходимые для получения оптимальных результатов. Кроме того, режим iA Plus позволяет настраивать компенсацию экспозиции и баланс белого нажатием кнопки на ЖК-экране.
Характеристики
|HD формат
|1080p
|Тип носителя
|Карта памяти
|Тип матрицы
|BSI MOS
|Кол-во Мпикс
|12.76 Мпикс
|Кол-во матриц
|1 шт
|Физический размер матрицы
|1/2.3 "
|Макc. разрешение видеосъемки
|1920x1080 пикс.
|Стабилизатор изображения
|гибридный
|Диагональ дисплея
|3 "
|Видоискатель
|нет
|Фокусное расстояние объектива
|4.08-81.6 мм
|Оптический Zoom
|20 x
|Цифровой Zoom
|60 x
|Диафрагма
|1.8-3.6 f
|Минимальная освещенность
|1 люкс
|Диаметр фильтра
|49 мм
|Фоторежим
|есть
|Число пикселей при фотосъемке
|6.03 Мпикс
|Макс. разрешение фотосъемки
|6528x3672 пикс.
|Вспышка
|нет
|Поддержка карт памяти
|SDXC, SDHC
|Интерфейсы
|AV-выход, HDMI-выход, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход
|Поддержка Wi-Fi
|нет
|Размеры
|65x73x139 мм
|Вес
|350 г
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
20.01.2019
Хорошая матрица,неплохие фото.Много ручных настроек
Недостатки:
Пользуюсь 2 недели, пока все нравится,снимал в разных режимах ,видео очень качественное для любительской видеокамеры
Комментарий:
До этого были камеры Sony,но мне кажется ,что они позиции сдали.Стали мало уделять внимание этому сегменту......,а жаль.
20.01.2019
Видео fullhd отличное и в avchd и mp4. Управление на хорошем уровне. Помогает ручной диск регулировки параметров. Фото на хорошо.
Недостатки:
Несоразмерно дорогие аккумуляторы. Это будет тормозить широкое использование данных видеокамер!
Комментарий:
Меню разработано удачно. Широкий спектр по успешному управлению видеосъемкой в пограничных ситуациях по освещенности и скорости передвижения объекта.
20.01.2019
Все, что уже написано о ней в "достоинствах", правда.
Удобное управление, хорошее качество съемки, хороший автофокус, ручной фокус, отличный стабилизатор, оптимальный 20х зум, возможность использовать в качестве фотоаппарата.
Недостатки:
Не все, что написано о ней в "недостатках", правда (сенсорный экран, дорогие аккумуляторы и т. д.).
Комментарий:
Камера отличная, надо только изучить мат.часть и приспособиться к условиям съемки. Если закрыть глаза на некоторые неудобства управления и принять ее такой, какая она есть (за не слишком дорого, между прочим), то она отблагодарит отличным видео в HD и неплохими фото.